Сенатор Павлова призвала «переориентировать» девушек с высшего образования на роды

Сенатор призвала «перестать плодить» молодых специалистов, которые после окончания вуза не могут себя реализовать. По ее словам, многие россиянки работают не по профилю и откладывают рождение детей.

«В результате мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались ни как матери, ни как женщины», - сказала парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой платить россиянкам за отказ от аборта. Глава профильного комитета Госдумы назвала идею «аморальной», передает «Радиоточка НСН».

