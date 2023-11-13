Сенатор Павлова призвала «переориентировать» девушек с высшего образования на роды

Россиянок необходимо перестать ориентировать на получение высшего образования, считает член Совета Федерации Маргарита Павлова. Свое мнение она высказала в интервью «Царьграду».

Матвиенко предложила давать квартиру при рождении третьего ребенка

Сенатор призвала «перестать плодить» молодых специалистов, которые после окончания вуза не могут себя реализовать. По ее словам, многие россиянки работают не по профилю и откладывают рождение детей.

«В результате мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались ни как матери, ни как женщины», - сказала парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой платить россиянкам за отказ от аборта. Глава профильного комитета Госдумы назвала идею «аморальной», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:Высшее ОбразованиеРождаемостьСовет Федерации РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры