Сенатор Павлова призвала «переориентировать» девушек с высшего образования на роды
Россиянок необходимо перестать ориентировать на получение высшего образования, считает член Совета Федерации Маргарита Павлова. Свое мнение она высказала в интервью «Царьграду».
Сенатор призвала «перестать плодить» молодых специалистов, которые после окончания вуза не могут себя реализовать. По ее словам, многие россиянки работают не по профилю и откладывают рождение детей.
«В результате мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались ни как матери, ни как женщины», - сказала парламентарий.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой платить россиянкам за отказ от аборта. Глава профильного комитета Госдумы назвала идею «аморальной», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru