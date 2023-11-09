Матвиенко предложила давать квартиру при рождении третьего ребенка

Она напомнила, что когда занимала пост губернатора Санкт-Петербурга, то при рождении третьего ребёнка семья «в течение максимум года она получала квартиру от государства».

«Вот здесь квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру. Те, кто там более состоятелен, конечно, это и льготная ипотека, списание ипотеки», - отметила спикер.

По её словам, подобная мера поддержки может стать одним из инструментов стимулирования рождаемости в России.

Ранее Матвиенко, выступая на на форуме «Знание.Первые», заявила, что мечтает создать в стране «министерство счастья», сообщает RT.

