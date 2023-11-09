Матвиенко предложила давать квартиру при рождении третьего ребенка
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в первую очередь государство должно улучшать условия семьям с детьми, сообщает ТАСС.
Она напомнила, что когда занимала пост губернатора Санкт-Петербурга, то при рождении третьего ребёнка семья «в течение максимум года она получала квартиру от государства».
«Вот здесь квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру. Те, кто там более состоятелен, конечно, это и льготная ипотека, списание ипотеки», - отметила спикер.
По её словам, подобная мера поддержки может стать одним из инструментов стимулирования рождаемости в России.
Ранее Матвиенко, выступая на на форуме «Знание.Первые», заявила, что мечтает создать в стране «министерство счастья», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru