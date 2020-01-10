Сенатор объяснил, у кого и почему уменьшится пенсия в 2020 году

Существуют три причины, по которым российским гражданам могут урезать страховые пенсии. Об этом СМИ пишут в пятницу, 10 января, со ссылкой на заявление зампред Комитета по социальной политике Совета Федерации Елены Бибиковой. Среди таких «понижающих» факторов может быть ошибка в расчетах при начислении пенсии или переезд из северного региона с повышающими коэффициентами в южный, а также долг за коммунальные услуги. И если первые два случая очевидны, то третий – более резонансный.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН подтвердил слова коллеги и уточнил, что при наличии долгов уменьшение пенсии возможно только по решению суда. При этом полностью пенсионных выплат граждан никто не лишит.

«Существует золотое правило: пенсии являются неприкасаемым доходом граждан, поэтому она не облагается налогами и вычетами. Но бывает, что есть задолженности, и пенсию могут уменьшить, но до определенной величины», - объяснил сенатор. В таких случаях пенсионеру оставляют как минимум 50% положенной пенсии.

По словам Рязанского, это касается, в том числе, кредитных историй: банки охотно кредитуют пенсионеров, поскольку у этой категории населения есть гарантированный доход.