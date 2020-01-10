Сенатор объяснил, у кого и почему уменьшится пенсия в 2020 году
Переезд в другой регион или ошибка в расчетах – очевидные случаи, но бывает, что пенсии уменьшают и за долги, рассказал в эфире НСН председатель комитета Совета Федерации по социальной политике.
Существуют три причины, по которым российским гражданам могут урезать страховые пенсии. Об этом СМИ пишут в пятницу, 10 января, со ссылкой на заявление зампред Комитета по социальной политике Совета Федерации Елены Бибиковой. Среди таких «понижающих» факторов может быть ошибка в расчетах при начислении пенсии или переезд из северного региона с повышающими коэффициентами в южный, а также долг за коммунальные услуги. И если первые два случая очевидны, то третий – более резонансный.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН подтвердил слова коллеги и уточнил, что при наличии долгов уменьшение пенсии возможно только по решению суда. При этом полностью пенсионных выплат граждан никто не лишит.
«Существует золотое правило: пенсии являются неприкасаемым доходом граждан, поэтому она не облагается налогами и вычетами. Но бывает, что есть задолженности, и пенсию могут уменьшить, но до определенной величины», - объяснил сенатор. В таких случаях пенсионеру оставляют как минимум 50% положенной пенсии.
По словам Рязанского, это касается, в том числе, кредитных историй: банки охотно кредитуют пенсионеров, поскольку у этой категории населения есть гарантированный доход.
«Бывают невыплаты коммунальных платежей. Но, как правило, то же самое и здесь: без судебных решений такого рода проблемы не решаются», - подчеркнул парламентарий в беседе с НСН.
До 75% пенсии гражданина может уходить на компенсацию пребывания в социальном учреждении – например, в доме интернате, добавил Рязанский. Это прописано в гражданско-правовых договорах.
Пенсия пенсионера также может снизиться, если он переедет из Москвы, например, в Тамбов, или из северного региона с повышающими коэффициентами в южный. В первом случае гражданин лишится московской надбавки. Второй случай затрагивает не всех пенсионеров.
«Не у всех «северных» пенсионеров может уменьшаться пенсия. Только в тех случаях, когда она связана с невыработкой определенного стажа проживания», - уточнил Рязанский. Если человек прожил в регионе с повышающим коэффициент весь положенный срок, то он будет получать «северную» пенсию вне зависимости от нового места проживания.
Как ранее напомнили в Минтруде, с 1 января 2020 года все страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%. Индексация затронет 32 миллиона человек, добавили в Пенсионном фонде.
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