Навальный подал иск против администрации СИЗО «Матросская тишина»

Закутняя не пояснила, в чем заключается претензия Навального, однако агентство со ссылкой на собственный источник передает, что Навальный намерен оспорить решение администрации СИЗО о присвоении ему статуса склонного к побегу. Накануне защита Навального заявила, что в Петушинский суд Владимирской области направлены три иска к администрации ИК-2 в Покрове. Навальный считает незаконным отказ передать ему книги и газеты, которые он ранее приобрел.

Навальный неоднократно передавал через представителей защиты, что в колонии нарушается его право на непрерывный сон. По его словам, из-за статуса склонного к побегу проверяющие будят его ночью каждый час.

