Сенатор Клишас предложил ужесточить наказание за изнасилование

Уголовную ответственность за изнасилование необходимо ужесточить. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, в ближайшее время по этому вопросу начнутся консультации с Верховным судом и правительством.

Инициатива прозвучала на фоне обсуждений в комиссии по законопроектной деятельности предложения Генеральной прокуратуры о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по ряду преступлений.