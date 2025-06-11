Сенатор Клишас предложил ужесточить наказание за изнасилование

Уголовную ответственность за изнасилование необходимо ужесточить. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, в ближайшее время по этому вопросу начнутся консультации с Верховным судом и правительством.

Инициатива прозвучала на фоне обсуждений в комиссии по законопроектной деятельности предложения Генеральной прокуратуры о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по ряду преступлений.

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Ранее заместитель министра юстиции Елена Ардабьева заявила, что в настоящее время к ответственности с 14 лет могут привлекаться лица за совершение тяжких преступлений, включая убийство, изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По большинству составов преступлений минимальный возраст наступления ответственности остается на уровне 16 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовная ОтветственностьИзнасилованиеАндрей Клишас

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