Сенатор Клишас предложил ужесточить наказание за изнасилование
Уголовную ответственность за изнасилование необходимо ужесточить. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, в ближайшее время по этому вопросу начнутся консультации с Верховным судом и правительством.
Инициатива прозвучала на фоне обсуждений в комиссии по законопроектной деятельности предложения Генеральной прокуратуры о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по ряду преступлений.
Ранее заместитель министра юстиции Елена Ардабьева заявила, что в настоящее время к ответственности с 14 лет могут привлекаться лица за совершение тяжких преступлений, включая убийство, изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
По большинству составов преступлений минимальный возраст наступления ответственности остается на уровне 16 лет, передает «Радиоточка НСН».
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