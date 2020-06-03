Сенатор Керимов подал в суд на издания Forbes и «Ведомости»
Российский миллиардер и сенатор Сулейман Керимов подал в суд на издания Forbes, «Ведомости» и «Наша версия» о защите чести и достоинства после публикации информации про своего сына.
Заявление от сенатора поступило в Гагаринский районный суд Москвы, сообщает Ura.ru.
Речь идет о материале «Спрятанные наследники. Что мы знаем о детях российских миллиардеров?», который Forbes опубликовал 21 мая. В тексте, в частности речь идет о сыне Керимова Саиде, как о владельце семейных активов. В статье сообщалось, что Саид является членом совета директоров золотодобывающей компании «Полюс». Также в материале упомянуты дочери сенатора.
Сами издания исковых требований пока не получали, сообщает РИА Новости.
Весной 2019 года власти Франции предъявили члену Совета Федерации Сулейману Керимову обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов.
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