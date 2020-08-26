Сенатор Инна Святенко считает необходимым создание «Союза молодежи стран СНГ»
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко предложила создать Союз молодежи стран СНГ. Он сообщила об этом во время круглого стола международного военно-технического форума «Армия-2020», передает АГН «Москва».
По мнению Святенко, организация поспособствует развитию дружеских взаимоотношений народов, сохранению исторической памяти и укреплению патриотического воспитания молодежи. С ее помощью можно будет организовывать историко-культурные мероприятия.
По словам сенатора, создание подобного союза особенно актуально в связи с тем, что ситуация в мире накаляется, о чем говорят события, происходящие на Украине и в Беларуссии. Она не исключила, что аналогичные сценарии развития событий произойдут и в других бывших союзных республик СССР и России в том числе.
«Для того чтобы этого не случилось, необходимо укреплять взаимодействие государства с молодежью», - считает Святенко.
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