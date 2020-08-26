В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что дедовщина полностью искоренена в Вооруженных силах России.

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Как сообщили агентству РИА Новости в пресс-центре форума "Армия-2020", Картаполов особое внимание обратил на правильность выбранного направления действий по борьбе с неуставными взаимоотношениями в российской армии.

Картаполов отметил, что также повлияло на решение этой проблемы желание россиян служить армии.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская Армия
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