В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии
26 августа 202010:00
Святослав Павлов
Замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что дедовщина полностью искоренена в Вооруженных силах России.
Как сообщили агентству РИА Новости в пресс-центре форума "Армия-2020", Картаполов особое внимание обратил на правильность выбранного направления действий по борьбе с неуставными взаимоотношениями в российской армии.
Картаполов отметил, что также повлияло на решение этой проблемы желание россиян служить армии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru