В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Как сообщили агентству РИА Новости в пресс-центре форума "Армия-2020", Картаполов особое внимание обратил на правильность выбранного направления действий по борьбе с неуставными взаимоотношениями в российской армии.

Картаполов отметил, что также повлияло на решение этой проблемы желание россиян служить армии.



