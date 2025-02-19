Сенатор Епифанова рассказала, что с 2026 года пенсии будут назначать без заявлений

Как уточнила Епифанова, в Соцфонде будут принимать решение о назначении страховой пенсии за месяц до наступления пенсионного возраста. Гражданину направят уведомление о состоянии лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и о возможности отсрочки пенсионных выплат, чтобы затем получить повышенный коэффициент.

На данный момент без заявлений назначаются лишь пенсии по инвалидности, а также страховые и социальные пенсии по потере кормильца, социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что досрочно уйти на пенсию в 2025 году смогут россияне, набравшие минимум 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), передает «Радиоточка НСН».

