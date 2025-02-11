Сенатор Епифанова призвала бороться с именами Ляминор, Люцифер и Харизма

«Это мировая практика. Не считаю, что права родителей будут ущемлены при имеющемся у нас изобилии христианских, мусульманских и иных имен. Можно и должно бороться с эксклюзивами вроде имени БОЧ рВФ 260602», - пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, такие имена, как Харизма, Мираж, Люцифер и Ляминор не сочетаются с привычными российскими отчествами и фамилиями. Кроме того, в некоторых случаях нестандартный выбор родителей может негативно повлиять на будущее ребенка, которого будут дразнить сверстники.

Ранее первый заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что депутаты Госдумы разработали законопроект, который ограничит выбор имен для детей. Инициатива предусматривает утверждение перечня разрешенных имен, передает «Радиоточка НСН».

