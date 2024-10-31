Сенатор Епифанова: Пенсионеры вправе получить скидку на коммуналку

Пенсионеры могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если расходы на ЖКУ превышают определенную часть месячного дохода, в Москве это 10% от дохода семьи, сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

Также, по ее словам, для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов на капитальный ремонт. Для россиян старше 70 лет предусмотрен возврат 50% стоимости, старше 80 лет — 100%, передает «Газета.Ru».