Сенатор Епифанова: Пенсионеры вправе получить скидку на коммуналку

Пенсионеры могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если расходы на ЖКУ превышают определенную часть месячного дохода, в Москве это 10% от дохода семьи, сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

Также, по ее словам, для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов на капитальный ремонт. Для россиян старше 70 лет предусмотрен возврат 50% стоимости, старше 80 лет — 100%, передает «Газета.Ru».

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Россияне в 2024 году смогут получить свои пенсионные накопления разовой выплатой, если их сумма не превышает 351 тысячу рублей, а в 2025 году сумма единовременной выплаты составит до 412 тысяч рублей.

С 2014 года действует решение правительства о заморозке пенсионных накоплений и временной приостановке формирования накопительной пенсии. Средства можно забрать единовременной выплатой, либо выбрать ежемесячную доплату к пенсии. Как сообщает Минтруд, 98% граждан выбирают первый вариант, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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