Экономист: Пенсию по старости могут не назначить из-за стажа работы
Россиянам со стажем работы менее 15 лет или с пенсионным коэффициентом ниже 28,2 могут отказать в назначении пенсии по старости, сообщает Deita.ru со ссылкой на экономиста Людмилу Иванову-Швец.
По ее словам, даже при достижении женщинами возраста 58 лет и мужчинами 63 не появляется гарантии того, что государство назначит им пенсию. Эксперт отметила, что некоторым пожилым россиянам могут не учесть стаж работы в 90-е годы. Она посоветовала людям предпенсионного возраста заранее проверять информацию о себе в Социальном фонде.
Ранее экономист призвал индексировать пенсии на 2% выше официальной инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru