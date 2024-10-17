Экономист: Пенсию по старости могут не назначить из-за стажа работы

По ее словам, даже при достижении женщинами возраста 58 лет и мужчинами 63 не появляется гарантии того, что государство назначит им пенсию. Эксперт отметила, что некоторым пожилым россиянам могут не учесть стаж работы в 90-е годы. Она посоветовала людям предпенсионного возраста заранее проверять информацию о себе в Социальном фонде.

Ранее экономист призвал индексировать пенсии на 2% выше официальной инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

