Котяков анонсировал увеличение маткапитала на первого ребенка на 46 тысяч рублей

Материнский капитал увеличится в России в 2025 году, выплата на первого ребенка станет больше на 46 тысяч рублей, на второго ребенка — на 61 тысячу. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА Новости.

«Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка — плюс 61 тысяча соответственно», — рассказал глава Минтруда.

Планируется, что маткапиталом воспользуются более миллиона россиян.

Как напомнил Котяков, с 1 февраля следующего года выплату проиндексируют по уровню фактической инфляции. Сейчас в проекте бюджета РФ предусмотрен рост материнского капитала на уровне 7,3%.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что в 2025 году маткапитал при рождении первого ребенка может составить 646 тысяч рублей, второго — 854 тысячи, напоминает «Свободная пресса».

