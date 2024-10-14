Котяков анонсировал увеличение маткапитала на первого ребенка на 46 тысяч рублей
Материнский капитал увеличится в России в 2025 году, выплата на первого ребенка станет больше на 46 тысяч рублей, на второго ребенка — на 61 тысячу. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА Новости.
«Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка — плюс 61 тысяча соответственно», — рассказал глава Минтруда.
Планируется, что маткапиталом воспользуются более миллиона россиян.
Как напомнил Котяков, с 1 февраля следующего года выплату проиндексируют по уровню фактической инфляции. Сейчас в проекте бюджета РФ предусмотрен рост материнского капитала на уровне 7,3%.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что в 2025 году маткапитал при рождении первого ребенка может составить 646 тысяч рублей, второго — 854 тысячи, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Тюменской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
- Котяков анонсировал увеличение маткапитала на первого ребенка на 46 тысяч рублей
- Следы древнего озера эпохи плейстоцена нашли в Крыму
- Комика Гаврилова оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС России
- В Республике Алтай ввели выплату за сообщение о пьяном водителе
- В Росздравнадзоре опровергли сообщения о проблемах с антибиотиками в регионах
- В Узбекистане пригрозили штрафами родителям квадроберов
- Под Белгородом один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ
- В Казахстане откроют офис Telegram
- СМИ: Большинство россиян назвали чрезмерным число мигрантов в своих регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru