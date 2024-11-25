Сенатор Епифанова: Летом 2025 года может появиться ипотека для врачей и учителей
Льготная ипотека для учителей, врачей и других категорий госслужащих под 12% может появиться летом следующего года, заявила сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.
По ее словам, разницу с ключевой ставкой должны будут компенсировать из бюджета.
«До 2027 года такая программа будет работать в экспериментальном режиме, а далее правительство может принять решение о ее продолжении», — сказала Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».
Сенатор уточнила, что новые программы льготной ипотеки могут затронуть наиболее приоритетные и критически важные отрасли науки и промышленности, а частности, космос и ОПК. Епифанова также заявила, что в следующем году власти могут пересмотреть программу «Сельская ипотека».
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что льготная ипотека для госслужащих не даст никакого результата и вдобавок приведет к коррупции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru