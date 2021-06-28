Сенатор Джабаров: Антипрививочную кампанию в соцсетях активизировал Запад

Руководитель мониторинговой группы комиссии Совета Федераций по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров заявил, что Запад стремится настроить избирателей в России против действующей власти, сообщает РИА Новости.

По его словам, с этой целью была развёрнута антипрививочная кампания в соцсетях, в рамках которой граждан «пугают различными последствиями».

«Самое главное - это идёт с Запада, где привились уже сотни миллионов», - отметил Джабаров.

Сенатор добавил, что цель антипрививочной кампании, в том числе, «создать социальную напряженность» в преддверии выборов.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверили в России четыре производственных площадки из семи, на которых выпускают вацины от коронавируса, сообщает RT.

