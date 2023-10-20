Семён Слепаков* остался без элитного жилья в России
Актёр и музыкант Семён Слепаков (внесён Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов) продал свою элитную недвижимость в Москве после отъезда в Израиль на фоне начала спецоперации на Украине. Таким образом, у комика больше не осталось никакого жилья в России.
Как выяснил Life.ru, сделка по продаже премиальных апартаментов была заключена в начале текущего месяца. Объявление о продаже впервые появилось весной 2022 года. Речь шла о пятикомнатных апартаментах в жилом комплексе Park Residence площадью 217 квадратных метров у Крымской набережной напротив памятника Петру I.
Продавец указал цену 295 миллионов рублей, за срочность была обещана скидка в 25%. Здание, где расположено элитное жильё, граничит с парком «Музеон» и Большой Якиманкой.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на фоне обострения палестино-израильского конфликта многие звезды шоу-бизнеса, которые покинули Россию, высказались в поддержку Израиля. Среди них оказался и Семён Слепаков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- CNN: Арестован один из основателей ХАМАС
- Семён Слепаков* остался без элитного жилья в России
- Канада приостановила работу консульств в трех индийских городах
- Хуснуллин поручил Минпромторгу ужесточить требования к детским креслам
- Фолк-рок-группа «Мельница» выпустила свой девятый альбом
- Водолазкин рассказал о съёмках Кустурицой фильма по роману «Лавр»
- Евро упал ниже 102 рублей впервые с 28 сентября
- Московские инвесторы начали строительство 66 социальных объектов в текущем году
- Илон Маск потерял за сутки $16 млрд из-за падения акций Tesla
- ФСБ выявила 119 подпольных «оружейников» за два месяца по всей России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru