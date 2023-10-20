Семён Слепаков* остался без элитного жилья в России

Актёр и музыкант Семён Слепаков (внесён Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов) продал свою элитную недвижимость в Москве после отъезда в Израиль на фоне начала спецоперации на Украине. Таким образом, у комика больше не осталось никакого жилья в России.

Как выяснил Life.ru, сделка по продаже премиальных апартаментов была заключена в начале текущего месяца. Объявление о продаже впервые появилось весной 2022 года. Речь шла о пятикомнатных апартаментах в жилом комплексе Park Residence площадью 217 квадратных метров у Крымской набережной напротив памятника Петру I.

Продавец указал цену 295 миллионов рублей, за срочность была обещана скидка в 25%. Здание, где расположено элитное жильё, граничит с парком «Музеон» и Большой Якиманкой.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на фоне обострения палестино-израильского конфликта многие звезды шоу-бизнеса, которые покинули Россию, высказались в поддержку Израиля. Среди них оказался и Семён Слепаков.

