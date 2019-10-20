Семьям погибших в Красноярском крае старателей выплатят по миллиону рублей

Также ежемесячные страховые выплаты будут назначены лицам, находившимся на иждивении у погибших. Компенсацию получат и пострадавшие рабочие, однако ее размер будет определяться в индивидуальном порядке.

Накануне рано утром возле населенного пункта Щетинкино Курагинского района произошел прорыв дамбы, установленной на реке Сейба. Четырехметровая волна смысла два общежития, в которых находились люди. 15 рабочих в результате ЧП скончались, пятеро пропали без вести.

Возбуждено уголовное дело, задержаны директор, начальник и мастер горного участка фирмы, которая занималась добычей золота.

