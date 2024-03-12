Семьям погибших в Ивановской области лётчиков Ил-76 окажут необходимую помощь
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших лётчиков экипажа Ил-76. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В сообщении говорится, что он также поручил оказать их родным всю необходимую помощь.
Ранее в Минобороны заявили, что военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение при взлёте в Ивановской области, сообщает RT.
Telegram-канал «112» со ссылкой на источники сообщил, что на месте крушения самолёта были найдены тела 14 погибших. По данным военного ведомства, на борту упавшего Ил-76 находились восемь членов экипажа и семь пассажиров, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru