Семьям погибших в Ивановской области лётчиков Ил-76 окажут необходимую помощь

В сообщении говорится, что он также поручил оказать их родным всю необходимую помощь.

Ранее в Минобороны заявили, что военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение при взлёте в Ивановской области, сообщает RT.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источники сообщил, что на месте крушения самолёта были найдены тела 14 погибших. По данным военного ведомства, на борту упавшего Ил-76 находились восемь членов экипажа и семь пассажиров, пишет Ura.ru.

