Семьям погибших сотрудников ИК-19 выплатят миллион рублей матпомощи

Семьям погибших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Волгоградской области будет предоставлена материальная помощь в размере одного миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Он также отметил, что пострадавшие продолжают получать необходимую медицинскую помощь в учреждениях региона.

СМИ: При захвате колонии под Волгоградом погибли восемь заложников

В минувшую пятницу в колонии №19 Волгоградской области произошел инцидент, в ходе которого группа заключенных взяла заложников.

В результате операции снайперы ликвидировали четырех преступников, и заложники были освобождены. Четверо сотрудников УФСИН погибли, а еще четверо получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Росгвардия
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