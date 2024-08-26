Семьям погибших сотрудников ИК-19 выплатят миллион рублей матпомощи

Семьям погибших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Волгоградской области будет предоставлена материальная помощь в размере одного миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Он также отметил, что пострадавшие продолжают получать необходимую медицинскую помощь в учреждениях региона.