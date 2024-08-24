СМИ: При захвате колонии под Волгоградом погибли восемь заложников

По предварительным данным, в результате захвата колонии в Волгоградской области погибли восемь человек, пишет Telegram-канал Baza.

Четверо погибших: Спецназ ликвидировал захвативших ИК под Волгоградом

По информации издания, погибли четверо сотрудников ФСИН и еще четверо заключенных.

СМИ сообщает, что среди погибших были замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма, начальник воспитательного отдела ИК-19 Виктор Чернушкин и начальник отдела охраны исправительного учреждения Иван Кречетов.

Захват заложников ИК-19 в Суровикино в Волгоградской области произошел днем 23 августа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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