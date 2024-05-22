Семья Шумахера отсудила 200 тысяч евро за сгенерированное нейросетью интервью
Медиагруппа Funke выплатила компенсацию семье легендарного гонщика Михаэля Шумахера за интервью, которое было сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Übermedien.
Семья Шумахера через суд получила 200 тысяч евро, говорится в постановлении Мюнхенского суда по трудовым спорам.
В апреле 2023 года немецкий журнал Die Aktuelle, входящий в медиагруппу Funke, выложил якобы интервью с автогонщиком. На первой полосе была размещена фотография с подписью «Михаэль Шумахер, первое интервью!».
Ранее актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что голос нового виртуального помощника чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом, который был разработан компанией OpenAI, очень похож на ее собственный, отмечает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семья Шумахера отсудила 200 тысяч евро за сгенерированное нейросетью интервью
- Два человека погибли при украинском обстреле Лисичанска
- Минсельхоз заявил о подорожании мяса в России
- Цены на аренду элитного жилья в Москве достигли исторического максимума
- Суд зарегистрировал иск футболиста Мамаева к бывшей супруге
- Убившим семерых человек военным в Херсонской области предъявили обвинения
- Суд в Краснодаре продлил арест обвиняемым в убийстве аниматоров
- В Москву с официальным визитом прибыл король Бахрейна
- Нетаньяху: Намерение ряда стран признать Палестину сыграет на руку террористам
- Минобороны РФ: В Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru