Семья Шумахера отсудила 200 тысяч евро за сгенерированное нейросетью интервью

Семья Шумахера через суд получила 200 тысяч евро, говорится в постановлении Мюнхенского суда по трудовым спорам.

В апреле 2023 года немецкий журнал Die Aktuelle, входящий в медиагруппу Funke, выложил якобы интервью с автогонщиком. На первой полосе была размещена фотография с подписью «Михаэль Шумахер, первое интервью!».

Ранее актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что голос нового виртуального помощника чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом, который был разработан компанией OpenAI, очень похож на ее собственный, отмечает «Свободная пресса».

