Семья погибла из-за неисправности газовой колонки под Тверью
Женщина с супругом и дочерью погибли в квартире в Тверской области, сообщает СУ СК по региону.
В жилище обнаружена неисправная газовая колонка. По факту смерти по неосторожности заведено уголовное дело. Инцидент произошел в городе Бежецк. Согласно предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.
Точные причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз.
Ранее семь человек погибли при проведении работ на очистных сооружениях в Ростовской области.
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