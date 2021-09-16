Семья погибла из-за неисправности газовой колонки под Тверью

Женщина с супругом и дочерью погибли в квартире в Тверской области, сообщает СУ СК по региону.

Пять человек погибли из-за отравления газом в Китае

В жилище обнаружена неисправная газовая колонка. По факту смерти по неосторожности заведено уголовное дело. Инцидент произошел в городе Бежецк. Согласно предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

Точные причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз.

Ранее семь человек погибли при проведении работ на очистных сооружениях в Ростовской области.

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ФОТО: РИА Новости
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