Пять человек погибли из-за отравления газом в Китае

Пять человек погибли из-за отравления токсичным газом на пищевой фабрике в китайской провинции Сычуань, сообщило издание Sina Finance. Еще двое сотрудников находятся без сознания.

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Происшествие случилось 24 мая на предприятии «Фурун Суньлэй» около 15:00 по местному времени. Предполагается, что люди могли отравиться газом из-за проводимых ремонтно-строительных работ.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия уточняются, пишут «Известия». Ранее стало известно, что 24 мая в Дербенте от отравления газом погибли женщина и ребенок.

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ФОТО: pixabay.com
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