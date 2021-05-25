Пять человек погибли из-за отравления газом в Китае

Происшествие случилось 24 мая на предприятии «Фурун Суньлэй» около 15:00 по местному времени. Предполагается, что люди могли отравиться газом из-за проводимых ремонтно-строительных работ.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия уточняются, пишут «Известия». Ранее стало известно, что 24 мая в Дербенте от отравления газом погибли женщина и ребенок.

