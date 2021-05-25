Пять человек погибли из-за отравления газом в Китае
Пять человек погибли из-за отравления токсичным газом на пищевой фабрике в китайской провинции Сычуань, сообщило издание Sina Finance. Еще двое сотрудников находятся без сознания.
Происшествие случилось 24 мая на предприятии «Фурун Суньлэй» около 15:00 по местному времени. Предполагается, что люди могли отравиться газом из-за проводимых ремонтно-строительных работ.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия уточняются, пишут «Известия». Ранее стало известно, что 24 мая в Дербенте от отравления газом погибли женщина и ребенок.
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