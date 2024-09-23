Семья Маслякова обратилась в правоохранительные органы после разгрома его могилы
23 сентября 202406:36
Семья руководителя КВН Александра Маслякова обратилась в правоохранительные органы из-за разгрома могилы ведущего, сообщает в соцсети «ВКонтакте» Международный союз КВН.
Родственники подали заявление из-за акта вандализма на Новодевичьем кладбище. К обращению присоединилась и администрация кладбища.
Вандала, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова, увезли в психиатрическую лечебницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семья Маслякова обратилась в правоохранительные органы после разгрома его могилы
- Москва и Улан-Батор готовы к строительству газопровода «Союз Восток»
- В Красноярском крае скончался отравившийся после ужина четвертый ребенок
- Суд арестовал десятки банковских счетов по делу Иванова
- СМИ: Перепись населения в 2030 году пройдет в новом формате
- СМИ: Байден вряд ли объявит о снятии ограничений на удары по РФ
- Зеленский заявил о сомнении в успехе вторжения в Курскую область
- Названы возможные причины отравления детей в Красноярском крае
- Задержанного за разгром могилы Маслякова вандала отправили в психиатрическую больницу
- Медведев в составе сборной Европы стал обладателем Кубка Лэйвера
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru