Семья Маслякова обратилась в правоохранительные органы после разгрома его могилы

Семья руководителя КВН Александра Маслякова обратилась в правоохранительные органы из-за разгрома могилы ведущего, сообщает в соцсети «ВКонтакте» Международный союз КВН.

Стали известны подробности акта вандализма на могиле Маслякова

Родственники подали заявление из-за акта вандализма на Новодевичьем кладбище. К обращению присоединилась и администрация кладбища.

Вандала, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова, увезли в психиатрическую лечебницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ТелеведущийВандализм

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