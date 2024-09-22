Стали известны подробности акта вандализма на могиле Маслякова
Вандал разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, сейчас он на допросе в полиции, устанавливаются мотивы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, молодой человек был доставлен в отделение в "неадекватном состоянии".
В московском главке МВД подтвердили РИА Новости задержание жителя Москвы 2004 года рождения.
Как сообщается в Telegram-канале КВН, семья Маслякова и администрация кладбища подали заявления в полицию, крест на могиле уже восстановлен, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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