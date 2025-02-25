Семья из Новосибирска назвала сына Трампом
Супруги из Новосибирска Владимир и Елена, которые переехали в Белоруссию, назвали своего первенца Трампом, сообщило «Сиб.фм».
При этом отец ребенка подчеркнул, что их решение не связано с политикой, а такое имя они выбрали потому, что оно редкое и имеет «множество значений».
Также родители отметили, что хотели «подчеркнуть уникальность» их ребенка.
Уточняется, что глава семейства работает программистом, а мать – флористом.
Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что ограничение выбора нестандартных имен, таких как Люцифер или Харизма, поможет защитить детей от оригинальных идей их родителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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