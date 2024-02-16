Семья из ХМАО назвала своего сына Владимир-Путин

«В управлении была проведена регистрация ребенка с именем Владимир-Путин», — рассказала собеседница агентства.

В свидетельстве о рождении новорожденного мальчика указана фамилия, написанное через дефис полное имя и отчество Гошгарович.

Между тем управление ЗАГС Пермского края сообщило, что в 2023 году в регионе зарегистрировали детей с именами Ангел, Цезарь и Эльбрус, пишет Ura.ru.

