Семья из ХМАО назвала своего сына Владимир-Путин
16 февраля 202410:33
Пара из Ханты-Мансийского автономного округа назвала своего сына Владимир-Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ЗАГС Нижневартовска.
«В управлении была проведена регистрация ребенка с именем Владимир-Путин», — рассказала собеседница агентства.
В свидетельстве о рождении новорожденного мальчика указана фамилия, написанное через дефис полное имя и отчество Гошгарович.
Между тем управление ЗАГС Пермского края сообщило, что в 2023 году в регионе зарегистрировали детей с именами Ангел, Цезарь и Эльбрус, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru