Семья из ХМАО назвала своего сына Владимир-Путин

Пара из Ханты-Мансийского автономного округа назвала своего сына Владимир-Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ЗАГС Нижневартовска.

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«В управлении была проведена регистрация ребенка с именем Владимир-Путин», — рассказала собеседница агентства.

В свидетельстве о рождении новорожденного мальчика указана фамилия, написанное через дефис полное имя и отчество Гошгарович.

Между тем управление ЗАГС Пермского края сообщило, что в 2023 году в регионе зарегистрировали детей с именами Ангел, Цезарь и Эльбрус, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИменаДетиХМАО

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