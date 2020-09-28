Семья Ефремова готова подать заявление в полицию на Пашаева за мошенничество

"В семье Михаила до сих пор в шоке как от самого приговора, так и от сомнительных услуг Пашаева во время следственных действий и в суде, когда слушалось дело. После получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных его заявлений семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям", - рассказал собеседник агентства.

Ранее Пашаева лишили адвокатского статуса из-за нарушения профессиональной этики. В свою очередь, на Добровинского завели два дисциплинарных дела.

В свою очередь, приговоренный к восьми годам колонии Ефремов нанял новых адвокатов для обжалования наказания. Его представители уже попросили не лишать артиста свободы.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов въехал в фургон, водитель которого Захаров на следующее утро скончался. Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если «ее примут». Впоследствии актер отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит.

Ранее адвокат Генрих Падва в эфире НСН выразил надежду на сокращение срока заключения Ефремова. Он возложил на адвоката актера Эльмана Пашаева ответственность за суровый приговор Ефремову.

