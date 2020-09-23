Пашаев решил участвовать в выборах в Госдуму
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил РИА Новости намерение выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму в 2021 году.
Ранее юрист создал левоцентристскую политическую партию «Союз справедливых сил России» (СССР). Минюст пока не зарегистрировал ее.
На прошлой неделе Адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса за неоднократные нарушения профессиональной этики. В свою очередь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о возможном мошенничестве Пашаева с недвижимостью.
Адвокат представлял интересы Ефремова, который в июне устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Его линия защиты не увенчалась успехом: артиста приговори к восьми годам колонии. После того, как Ефремов предожил создать Российский тюремный театр, Пашаев выразил готовность принять с актером совместное участие в спектакле в колонии.
В свою очередь, новый адвокат Ефремова попросил суд смягчить приговор актеру, так как Пашаев оказывал на него давление.
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