Пашаев решил участвовать в выборах в Госдуму

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил РИА Новости намерение выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму в 2021 году.

Ранее юрист создал левоцентристскую политическую партию «Союз справедливых сил России» (СССР). Минюст пока не зарегистрировал ее.

Пашаев: Если бы не Добровинский, то Ефремов получил бы условный срок

На прошлой неделе Адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса за неоднократные нарушения профессиональной этики. В свою очередь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о возможном мошенничестве Пашаева с недвижимостью.

Адвокат представлял интересы Ефремова, который в июне устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Его линия защиты не увенчалась успехом: артиста приговори к восьми годам колонии. После того, как Ефремов предожил создать Российский тюремный театр, Пашаев выразил готовность принять с актером совместное участие в спектакле в колонии.

В свою очередь, новый адвокат Ефремова попросил суд смягчить приговор актеру, так как Пашаев оказывал на него давление.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ВыборыГосдумаЭльман Пашаев
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