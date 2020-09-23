Пашаев решил участвовать в выборах в Госдуму

На прошлой неделе Адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса за неоднократные нарушения профессиональной этики. В свою очередь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о возможном мошенничестве Пашаева с недвижимостью.

Адвокат представлял интересы Ефремова, который в июне устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Его линия защиты не увенчалась успехом: артиста приговори к восьми годам колонии. После того, как Ефремов предожил создать Российский тюремный театр, Пашаев выразил готовность принять с актером совместное участие в спектакле в колонии.

В свою очередь, новый адвокат Ефремова попросил суд смягчить приговор актеру, так как Пашаев оказывал на него давление.

