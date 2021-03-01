Семью из четырех человек убили в Нижегородской области
Правоохранительные органы сообщили об убийстве четырех человек в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода. Среди убитых шестилетний ребенок, его мать, а также бабушка и дедушка, сообщает портал nn.ru.
По версии следствия, убийство произошло в дневное время 28 февраля. Подозреваемыми по делу стали двое человек, ранее работавших на участке семьи. Отмечается, что на теле убитой женщины были найдены следы изнасилования.
Отец семейства на момент убийства находился в отъезде, а 12-летняя дочь была на тренировке. По словам собеседника портала, МВД по области проводит розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых. Предполагается, что преступники скрываются на машине.
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