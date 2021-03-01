Семью из четырех человек убили в Нижегородской области

Правоохранительные органы сообщили об убийстве четырех человек в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода. Среди убитых шестилетний ребенок, его мать, а также бабушка и дедушка, сообщает портал nn.ru.

По версии следствия, убийство произошло в дневное время 28 февраля. Подозреваемыми по делу стали двое человек, ранее работавших на участке семьи. Отмечается, что на теле убитой женщины были найдены следы изнасилования.

Задержаны подозреваемые в убийстве нижегородской семьи

Отец семейства на момент убийства находился в отъезде, а 12-летняя дочь была на тренировке. По словам собеседника портала, МВД по области проводит розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых. Предполагается, что преступники скрываются на машине.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Нижний НовгородУбийствоПолиция
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