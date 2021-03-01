Задержаны подозреваемые в убийстве нижегородской семьи
Во Владимирской области задержали подозреваемых в убийстве семьи в поселке Кудьма, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Их поймали сотрудники ДПС. 28 февраля в одном из частных домов нашли трупы мальчика пяти лет, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и бабушки 63 лет. На их телах были обнаружены признаки насильственной смерти.
По факту убийства расследуется уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее 17-летний подросток был задержан в Нижегородской области.
Он подозревается в убийстве девушки-инвалида. 22 февраля в селе Просек пропала 23-летняя девушка, которая нуждалась в медицинской помощи.
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