Задержаны подозреваемые в убийстве нижегородской семьи

Во Владимирской области задержали подозреваемых в убийстве семьи в поселке Кудьма, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Их поймали сотрудники ДПС. 28 февраля в одном из частных домов нашли трупы мальчика пяти лет, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и бабушки 63 лет. На их телах были обнаружены признаки насильственной смерти.