Задержаны подозреваемые в убийстве нижегородской семьи

Во Владимирской области задержали подозреваемых в убийстве семьи в поселке Кудьма, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Их поймали сотрудники ДПС. 28 февраля в одном из частных домов нашли трупы мальчика пяти лет, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и бабушки 63 лет. На их телах были обнаружены признаки насильственной смерти.

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По факту убийства расследуется уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее 17-летний подросток был задержан в Нижегородской области.

Он подозревается в убийстве девушки-инвалида. 22 февраля в селе Просек пропала 23-летняя девушка, которая нуждалась в медицинской помощи.

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ФОТО: pxhere.com
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