Семьи участников СВО стали чаще обращаться к психологам
Родственники участников спецоперации, встревоженные их судьбой, в 2023 году стали охотнее обращаться к психологам, при этом во многих регионах России им оказывают безвозмездную помощь. Парапсихолог Алена Полынь подтвердила НСН, что за первое полугодие количество таких обращений выросло.
«Когда только началась история с СВО, ко мне стали обращаться жены и родственники участников спецоперации за психологической помощью. Началось это с психологической помощи по скайпу или телефону, я выводила людей на состояние спокойствия, а потом к этому добавилась вторая моя история, связанная с поиском людей. За последние полгода обращений стало больше, люди просят помочь, шлют фотографии. Это дает хороший результат, люди меняются уже к концу нашего разговора», - сказала Полынь.
Она отметила, что помогает семьям участникам СВО бесплатно. При этом, для того, чтобы получить информацию о человеке, нужна лишь его фотография.
«Много лет тому назад я сотрудничала с милицией (когда она еще не была полицией) и помогала искать людей. Здесь мои навыки тоже пригодились, потому что часто нет связи или что-то подобное, и родственники начинают переживать, где их близкий человек и что с ним. Я могу определить это по фотографии», - пояснила парапсихолог.
Полынь также предупредила, что излишние переживания могут повлиять на всех членов «семейной энергосистемы».
«Семья – это единая энергетическая система, и если жена, сестра или мама чувствуют дискомфорт, то и человек, ушедший на фронт, тоже будет его чувствовать. Поэтому, очень важно, чтобы в семье была гармония, чтобы его ждали и любили, чтобы шла энергия тепла, а не переживаний или состояния, что все плохо и не хочется жить», - объяснила она.
При этом парапсихолог посетовала, что, порой, люди ведут себя агрессивно.
«В стране предвзятое отношение и к психологам, и к людям, занимающимся нетрадиционными практиками. Люди не понимают, что это и как это происходит, опасаются, что это может нести какую-то деструкцию. Порой, это невежество даже рождает агрессию», - заключила собеседница НСН.
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