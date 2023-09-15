Семьи участников СВО стали чаще обращаться к психологам

Она отметила, что помогает семьям участникам СВО бесплатно. При этом, для того, чтобы получить информацию о человеке, нужна лишь его фотография.

«Много лет тому назад я сотрудничала с милицией (когда она еще не была полицией) и помогала искать людей. Здесь мои навыки тоже пригодились, потому что часто нет связи или что-то подобное, и родственники начинают переживать, где их близкий человек и что с ним. Я могу определить это по фотографии», - пояснила парапсихолог.

Полынь также предупредила, что излишние переживания могут повлиять на всех членов «семейной энергосистемы».

«Семья – это единая энергетическая система, и если жена, сестра или мама чувствуют дискомфорт, то и человек, ушедший на фронт, тоже будет его чувствовать. Поэтому, очень важно, чтобы в семье была гармония, чтобы его ждали и любили, чтобы шла энергия тепла, а не переживаний или состояния, что все плохо и не хочется жить», - объяснила она.

При этом парапсихолог посетовала, что, порой, люди ведут себя агрессивно.

«В стране предвзятое отношение и к психологам, и к людям, занимающимся нетрадиционными практиками. Люди не понимают, что это и как это происходит, опасаются, что это может нести какую-то деструкцию. Порой, это невежество даже рождает агрессию», - заключила собеседница НСН.

