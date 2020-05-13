Семьи погибших при пожаре в петербургской больнице получат по 1 млн рублей

Семьи погибших пациентов петербургской больницы Святого Георгия, где произошел пожар, получат выплаты размером 1 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает ТАСС.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» временно запрещены в РФ после пожаров

Средства будут выделены из резервного фонда. Уточняется, что сумма размером 1 млн рублей будет поделена в равных долях между всеми членами семьи. Порядок выплат определит городской комитет по социальной политике.

Накануне НСН писала, что после пожара, произошедшего в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело. Оно заведено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. ЧП в медицинском учреждении, которое принимает пациентов, заразившихся COVID-19, произошло рано утром во вторник, 12 мая. В результате происшествия, по последним данным, погибли 5 человек.

По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание электрооборудования — в учреждении загорелся один из аппаратов ИВЛ. После инцидента Росздравнадзор сообщил о начале проверок качества и безопасности аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:ПожарСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры