Семьи погибших при пожаре в петербургской больнице получат по 1 млн рублей
Семьи погибших пациентов петербургской больницы Святого Георгия, где произошел пожар, получат выплаты размером 1 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает ТАСС.
Средства будут выделены из резервного фонда. Уточняется, что сумма размером 1 млн рублей будет поделена в равных долях между всеми членами семьи. Порядок выплат определит городской комитет по социальной политике.
Накануне НСН писала, что после пожара, произошедшего в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело. Оно заведено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. ЧП в медицинском учреждении, которое принимает пациентов, заразившихся COVID-19, произошло рано утром во вторник, 12 мая. В результате происшествия, по последним данным, погибли 5 человек.
По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание электрооборудования — в учреждении загорелся один из аппаратов ИВЛ. После инцидента Росздравнадзор сообщил о начале проверок качества и безопасности аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
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