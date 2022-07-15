Семьи Донбасса могут получить по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе

Депутат Госдумы Нина Останина предложила выплатить семьям Донецкой и Луганской народных республик по 10 тысяч рублей для подготовки детей к школе.

«Просили бы распространить меру поддержку семей с детьми, которые проживают в Донецке, Луганске и на освобожденных территориях», - сказала Останина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать этот вопрос профильным комитетам парламента. Также депутаты обсудят введение в России Дня памяти жертв военных действий ВСУ.

Ранее Нина Останина в эфире НСН предложила сделать День семьи, любви и верности в России, который отмечается 8 июля, выходным. Россияне, по ее словам, должны иметь возможность отметить его в кругу семьи и не уходить на работу.

