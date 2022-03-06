Семечки подсолнечника помогают организму молодеть

По мнению медиков, семечки подсолнечника благодаря своей питательности помогают организму обновлять клетки, пишет испанское издание ABC.

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Специалисты считает, что человеку в сутки необходимо употреблять от 30 до 50 граммов этого продукта. Включение семечек подсолнуха в рацион окажет положительное влияние на работу нервно-мышечной системы.

Также в семечках содержатся фолаты, которые отвечают за образование новых тканей в организме. Ниацин же способствует снижению уровня холестерина и работе ферментов, задействованных в энергетическом обмене. Железо и фосфор, содержащиеся в семенах подсолнуха, предотвращают развитие анемии, укрепляют кости, сообщает РИА ФАН.

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Фото: pixabay.com/ nonnatthapat
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