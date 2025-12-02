Семье Ларисы Долиной отказали в гранте на 76 миллионов рублей

Организацию «Музкульт» возглавляет дочь певицы Ангелина. Она занимается развитием музыкальной культуры в России. Указанные средства запрашивались на программу по поиску и поддержке новых талантов в сфере эстрады.

По данным издания, проект планировалось запустить в январе 2026 года и завершить через год, однако экспертная комиссия ПФКИ заявку не одобрила.

Ранее Ларису Долина пригласили в Госдуму на обсуждкние правовых механизмов защиты участников сделок на рынке вторичного жилья, пишут «Известия».

