Семье Ларисы Долиной отказали в гранте на 76 миллионов рублей
Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) отказал связанной с семьей народной артистки РФ Ларисы Долиной компании «Музкульт» в выделении гранта на 76,6 млн рублей. Об этом пишет «Абзац».
Организацию «Музкульт» возглавляет дочь певицы Ангелина. Она занимается развитием музыкальной культуры в России. Указанные средства запрашивались на программу по поиску и поддержке новых талантов в сфере эстрады.
По данным издания, проект планировалось запустить в январе 2026 года и завершить через год, однако экспертная комиссия ПФКИ заявку не одобрила.
Ранее Ларису Долина пригласили в Госдуму на обсуждкние правовых механизмов защиты участников сделок на рынке вторичного жилья, пишут «Известия».
