Семь вице-премьеров России поучаствуют в серии ток-шоу

Из 10 заместителей премьер-министра Михаила Мишустина семь до конца этого года примут участие в серии ток-шоу «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России», сообщили «Ведомости» со ссылкой на дирекцию АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», которая организует запись программы.

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В материале уточняется, что вице-премьеры будут отвечать на вопросы граждан и расскажут о национальных целях, которые реализуются с инициативы президента России Владимира Путина.

В программе примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, а также вице-премьеры Дмитрий Патрушев, Марат Хуснуллин, Александр Новак, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко.

Ранее Путин заявил, что в ближайшее время обсудит параметры новых национальных проектов на заседании Совета по стратегическому развитию, передает RT.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ШоуДенис МантуровПравительство Москвы

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