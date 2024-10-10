Семь вице-премьеров России поучаствуют в серии ток-шоу

В материале уточняется, что вице-премьеры будут отвечать на вопросы граждан и расскажут о национальных целях, которые реализуются с инициативы президента России Владимира Путина.

В программе примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, а также вице-премьеры Дмитрий Патрушев, Марат Хуснуллин, Александр Новак, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко.

Ранее Путин заявил, что в ближайшее время обсудит параметры новых национальных проектов на заседании Совета по стратегическому развитию, передает RT.



