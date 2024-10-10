Семь вице-премьеров России поучаствуют в серии ток-шоу
Из 10 заместителей премьер-министра Михаила Мишустина семь до конца этого года примут участие в серии ток-шоу «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России», сообщили «Ведомости» со ссылкой на дирекцию АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», которая организует запись программы.
В материале уточняется, что вице-премьеры будут отвечать на вопросы граждан и расскажут о национальных целях, которые реализуются с инициативы президента России Владимира Путина.
В программе примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, а также вице-премьеры Дмитрий Патрушев, Марат Хуснуллин, Александр Новак, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко.
Ранее Путин заявил, что в ближайшее время обсудит параметры новых национальных проектов на заседании Совета по стратегическому развитию, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru