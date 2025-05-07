Семь ТЦ в центре Петербурга временно приостановят работу в первой половине дня 9 мая

Семь торговых центров в Санкт-Петербурге временно приостановят работу в первой половине дня 9 мая в целях безопасности, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Речь идет о ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте, ТЦ «Невский центр», торговом доме «Пассаж», универмаге «Большой Гостиный Двор», галерее Grand Palace, ТЦ «Невский атриум» на Невском проспекте, а также ТРК «Адмирал» на Малой Морской улице.

ТЦ не будут работать с 10:00 часов до 16:00 часов.

Ранее Департамент транспорта Москвы предупредил, что в столице 7 и 9 мая частично ограничат работу такси, каршеринга и кикшеринга, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:9 маяПарад ПобедыСанкт-ПетербургТорговые Центры

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