Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира, следует из результатов исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy.
В Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года вошли Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики, Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий.
До этого издание Forbes представило новый, шестой рейтинг ста лучших университетов России, лидером стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
Отмечается, что МГУ сместил на второе место возглавлявший список в 2022 году Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». В первую десятку нового рейтинга вошли только вузы Москвы и Петербурга: Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГИМО, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, «МИФИ», Финансовый университет при правительстве.
Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 года в российских вузах внедрят новую национальную систему высшего образования, передает «Радиоточка НСН».
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