Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

До этого издание Forbes представило новый, шестой рейтинг ста лучших университетов России, лидером стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Отмечается, что МГУ сместил на второе место возглавлявший список в 2022 году Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». В первую десятку нового рейтинга вошли только вузы Москвы и Петербурга: Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГИМО, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, «МИФИ», Финансовый университет при правительстве.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 года в российских вузах внедрят новую национальную систему высшего образования, передает «Радиоточка НСН».

