МГУ стал лучшим в рейтинге российских вузов
Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) стал лучшим в рейтинге вузов России за 2024 год, составленный агентством RAEX.
Согласно списку, опубликованному на сайте агентства, рейтинговый функционал МГУ составил 4,7115 балла. Второе место занял Московский государственный технический университет им. Баумана (4,5442), третьим стал Московский физико-технический институт (МФТИ) (4,5387).
В ТОП-10 также попали Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», НИУ «Высшая школа экономики», МГИМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и РАНХиГС.
Ранее в правительстве РФ приняли решение ликвидировать единственный европейский филиал МГУ, который расположен в городе Копер в Словении, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru