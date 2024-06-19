МГУ стал лучшим в рейтинге российских вузов

Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) стал лучшим в рейтинге вузов России за 2024 год, составленный агентством RAEX.

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Согласно списку, опубликованному на сайте агентства, рейтинговый функционал МГУ составил 4,7115 балла. Второе место занял Московский государственный технический университет им. Баумана (4,5442), третьим стал Московский физико-технический институт (МФТИ) (4,5387).

В ТОП-10 также попали Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», НИУ «Высшая школа экономики», МГИМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и РАНХиГС.

Ранее в правительстве РФ приняли решение ликвидировать единственный европейский филиал МГУ, который расположен в городе Копер в Словении, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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