Семь российских авиакомпаний завершили вывоз туристов из Турции
Семь российских авиакомпаний объявили о завершении вывозных рейсов из Турции для российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
По данным ведомства, во вторник 26 апреля российские и турецкие авиакомпании произвели шесть рейсов из Турции в Россию. На борту самолетов было 1,3 тысячи пассажиров. Российские авиакомпании выполнили три рейса с 720 пассажирами.
В вывозе туристов участвовали авиакомпании Azur Air, "Азимут", "Икра", "Победа", "Россия", Red Wings и Royal Fligh. В Росавиации добавили, что вывоз туристов из Танзании окончен, в Россию вернулись 4,1 тысячи туристов.
Авиасообщение между Турцией и РФ ограничено с 15 апреля по 1 июня из-за рекордов по заболеваемости и смертности от коронавируса в этой стране. Общее число рейсов в Турцию сокращено до двух в неделю.
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