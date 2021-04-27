Семь российских авиакомпаний завершили вывоз туристов из Турции

Семь российских авиакомпаний объявили о завершении вывозных рейсов из Турции для российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«Большой удар». В АТОР не спешат подсчитывать убытки от запрета на Турцию

По данным ведомства, во вторник 26 апреля российские и турецкие авиакомпании произвели шесть рейсов из Турции в Россию. На борту самолетов было 1,3 тысячи пассажиров. Российские авиакомпании выполнили три рейса с 720 пассажирами.

В вывозе туристов участвовали авиакомпании Azur Air, "Азимут", "Икра", "Победа", "Россия", Red Wings и Royal Fligh. В Росавиации добавили, что вывоз туристов из Танзании окончен, в Россию вернулись 4,1 тысячи туристов.

Авиасообщение между Турцией и РФ ограничено с 15 апреля по 1 июня из-за рекордов по заболеваемости и смертности от коронавируса в этой стране. Общее число рейсов в Турцию сокращено до двух в неделю.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мустафа Далпальта
ТЕГИ:Российские ТуристыТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры