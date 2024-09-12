Семь новых эмодзи появятся на смартфонах

Консорциум Unicode одобрил семь новых эмодзи. Они появятся на смартфонах и компьютерах с внедрением в операционные системы стандарта версии 16.0.

Дуров анонсировал появление криптовалюты в Telegram

В числе новых эмодзи отпечаток пальца, клякса, свёкла, дерево без листьев, арфа, лопата и флаг острова Сарк.

Уточняется, что на устройствах iOS и Android, а также платформах Google, обновления начнут распространяться начиная с 2025 года.

Ранее китайская компания Huawei представила первый в мире трехсекционный складной смартфон Mate XT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:ТехнологииМобильные ТелефоныСмартфоны

Горячие новости

Все новости

партнеры