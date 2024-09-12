Семь новых эмодзи появятся на смартфонах
12 сентября 202416:38
Консорциум Unicode одобрил семь новых эмодзи. Они появятся на смартфонах и компьютерах с внедрением в операционные системы стандарта версии 16.0.
В числе новых эмодзи отпечаток пальца, клякса, свёкла, дерево без листьев, арфа, лопата и флаг острова Сарк.
Уточняется, что на устройствах iOS и Android, а также платформах Google, обновления начнут распространяться начиная с 2025 года.
Ранее китайская компания Huawei представила первый в мире трехсекционный складной смартфон Mate XT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru