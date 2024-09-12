Семь новых эмодзи появятся на смартфонах

В числе новых эмодзи отпечаток пальца, клякса, свёкла, дерево без листьев, арфа, лопата и флаг острова Сарк.

Уточняется, что на устройствах iOS и Android, а также платформах Google, обновления начнут распространяться начиная с 2025 года.

Ранее китайская компания Huawei представила первый в мире трехсекционный складной смартфон Mate XT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

