Дуров анонсировал появление криптовалюты в Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере можно будет продавать и покупать стикеры и эмодзи за криптовалюту. Об этом он сообщил на конференции в Дубае.
По его словам, создатели стикеров будут получать 95% выручки от продажи их работ. Предприниматель подчеркнул, что картинки и стикеры станут новыми «мемкоинами».
Число пользователей мессенджера Telegram в течение года может превысить миллиард. Об этом ранее заявил сооснователь компании Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Как рассказал предприниматель, ему нравится «управлять компанией так, как она есть». По мнению Дурова, руководители «отлично справляются с Telegram», сейчас у мессенджера 900 млн пользователей.
Ранее Такер Карлсон опубликовал на своем YouTube-канале запись беседы с Павлом Дуровым. Видеоинтервью стало для предпринимателя первым с 2016 года, передает «Радиоточка НСН».
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