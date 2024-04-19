Дуров анонсировал появление криптовалюты в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере можно будет продавать и покупать стикеры и эмодзи за криптовалюту. Об этом он сообщил на конференции в Дубае.

По его словам, создатели стикеров будут получать 95% выручки от продажи их работ. Предприниматель подчеркнул, что картинки и стикеры станут новыми «мемкоинами».

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Число пользователей мессенджера Telegram в течение года может превысить миллиард. Об этом ранее заявил сооснователь компании Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Как рассказал предприниматель, ему нравится «управлять компанией так, как она есть». По мнению Дурова, руководители «отлично справляются с Telegram», сейчас у мессенджера 900 млн пользователей.

Ранее Такер Карлсон опубликовал на своем YouTube-канале запись беседы с Павлом Дуровым. Видеоинтервью стало для предпринимателя первым с 2016 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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