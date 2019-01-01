Селяне под Пензой подрались с цыганами и организовали массовый сход

В селе Чемодановка Пензенской области жители в пятницу собрались на сход и перекрыли трассу М-5 «Урал» в знак протеста против соседства с местными цыганами. Причиной конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на паблик «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте», стало поведение мужчин из цыганской общины, которые приставали к дочерям жителей Чемодановки.

В массовой драке несколько человек пострадали, двое госпитализированы. Позднее 34-летний мужчина скончался в больнице, другой находится в тяжелом состоянии в реанимации. Жители освободили трассу и разошлись.

С ними встретился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он призвал граждан к мирному разрешению конфликта и выразил соболезнования семье погибшего. В Чемодановке развернут оперативный штаб.

СК возбудил уголовное дело по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений». Задержаны трое участников драки. В Бессоновском районе введен план «Вулкан» для предотвращения массовых беспорядков.

Ранее глава администрации Тулы Евгений Авилов в эфире НСН рассказал, как решил конфликт с цыганскими баронами.

