Сексолог: Смерть возможна только в постели с Мэрилин Монро

Британец умер в Италии во время просмотра порнофильма. 60-летний мужчина путешествовал по стране на велосипеде. Прибыв в Венецию, он зашел секс-шоп и заплатил пять евро за просмотр порнофильма в отдельной комнате. Посетитель мог за эти деньги находиться в комнате в течение 15 минут. Однако с тех пор как он скрылся за дверью, прошло полчаса, пишет таблоид The Sun. Обеспокоенные долгим отсутствием клиента работки секс-шопа открыли дверь и обнаружили мужчину лежащим на полу без сознания. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть британца. Инцидентом с иностранцем занимается итальянская полиция.

Врач-сексолог Александр Полеев сообщил в эфире НСН, что вряд ли просмотр «фильма для взрослых» послужил причиной смерти британца.

«Думаю, у него было больное сердце, человек пожилой. Может быть, какую-то небольшую лепту внес этот фильм. Но все-таки это всего лишь изображение на экране: плоский экран, ненастоящее… Может быть, вживую бывают такие волнения. Не думаю, что решающую роль сыграл просмотр порнофильма. Или это было нечто гениальное – Антониони… Порнофильм может возбудить, повысить настроение, снять легкую подавленность. Но вызвать остановку сердца – нет», – полагает специалист.