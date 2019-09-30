Сексолог: Смерть возможна только в постели с Мэрилин Монро

30 сентября 201921:30
Ольга Дворянова

Врач-сексолог Александр Полеев рассказал НСН, мог ли просмотр порнофильма стать причиной смерти британского туриста в Венеции. 

Британец умер в Италии во время просмотра порнофильма. 60-летний мужчина путешествовал по стране на велосипеде. Прибыв в Венецию, он зашел секс-шоп и заплатил пять евро за просмотр порнофильма в отдельной комнате. Посетитель мог за эти деньги находиться в комнате в течение 15 минут. Однако с тех пор как он скрылся за дверью, прошло полчаса, пишет таблоид The Sun. Обеспокоенные долгим отсутствием клиента работки секс-шопа открыли дверь и обнаружили мужчину лежащим на полу без сознания. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть британца. Инцидентом с иностранцем занимается итальянская полиция.

Врач-сексолог Александр Полеев сообщил в эфире НСН, что вряд ли просмотр «фильма для взрослых» послужил причиной смерти британца.

«Думаю, у него было больное сердце, человек пожилой. Может быть, какую-то небольшую лепту внес этот фильм. Но все-таки это всего лишь изображение на экране: плоский экран, ненастоящее… Может быть, вживую бывают такие волнения. Не думаю, что решающую роль сыграл просмотр порнофильма. Или это было нечто гениальное – Антониони… Порнофильм может возбудить, повысить настроение, снять легкую подавленность. Но вызвать остановку сердца – нет», – полагает специалист.

Врач усомнился в большей привлекательности путешествий, чем секса

А вот смерть в процессе настоящего полового акта случается нередко, напомнил Полеев.

«От перевозбуждения умереть можно, но это должна быть живая женщина уровня Мэрилин Монро, в расцвете красоты и сексуальности. Да и возраст должен быть постарше – не 60 лет. Умер в постели с женщиной писатель, автор детективов Вайнер, ему было 73 года. У пожилых людей смерть в процессе полового акта – это вещь нередкая», – отметил сексолог.

Ранее Александр Полеев прокомментировал НСН результаты опроса пользователей секс-игрушек, половина из которых заявили, что занимаются сексом не для удовольствия, а чтобы укрепить отношения.

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