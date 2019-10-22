Ученые из канадского университета Брока выяснили, почему женщин часто привлекают, так называемые, «плохие парни». Специалисты сообщили, что причина кроется в их способности уверенно и спокойно себя вести. Уточняется, что в частности женщин привлекают мужчины с психопатическими расстройствами.

В исследовaнии кaнaдских ученых приняли учaстие 46 мужчин. С кaждым из них был зaписaн двухминутный видеоролик, в ходе которого они рaсскaзaли о том, кaк хотели бы провести свое первое свидaние, и что они ищут в отношениях. Зaтем этих же мужчин протестировaли нa нaличие определенных психопaтических черт.

Ролики показали 108 женщинам, которые оценивали привлекательность потенциального партнера в целом, его сексуальность и уверенность в себе. Выяснилось, что самые высокие оценки получили те мужчины, у кого был высший бал в тестах на психические расстройства.

Ранее под хэштегом #CluesTheyAreCheating пользователи Twitter высказали мнения об основных признаках измены в парах. Мужчины и женщины со всего мира выделили изменения во внешнем облике партнера, перемены в музыкальных и гастрономических предпочтениях, повышенную ревность и агрессию. Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН рассказал, какие романы на стороне обходятся без серьёзных последствий. Эксперт отметил и различное отношение людей к самому факту измены.

