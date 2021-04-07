Секретарь Совбеза России оценил состояние отношений с США

Отношения между Россией и США сейчас находятся на самом низком уровне с окончания холодной войны, политическая ситуация неблагоприятная, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

"Политическая ситуация сегодня действительно неблагоприятная, отношения двух стран на самом низком уровне с окончания холодной войны", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".