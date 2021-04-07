Секретарь Совбеза России оценил состояние отношений с США

Отношения между Россией и США сейчас находятся на самом низком уровне с окончания холодной войны, политическая ситуация неблагоприятная, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

"Политическая ситуация сегодня действительно неблагоприятная, отношения двух стран на самом низком уровне с окончания холодной войны", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

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Патрушев уверен, что многолетняя история отношений России и США показывает, как в решающие моменты два государства могли наладить сотрудничество, несмотря на разногласия.

"Поэтому мы все же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл, и будет начат предметный российско-американский диалог по вопросам, которые без конструктивного взаимодействия между нашими странами в принципе не могут эффективно решаться", - добавил секретарь Совбеза РФ.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Николай ПатрушевРоссийско-американские ОтношенияСШАРоссия
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