Секретарь Совбеза России оценил состояние отношений с США
Отношения между Россией и США сейчас находятся на самом низком уровне с окончания холодной войны, политическая ситуация неблагоприятная, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
"Политическая ситуация сегодня действительно неблагоприятная, отношения двух стран на самом низком уровне с окончания холодной войны", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".
Патрушев уверен, что многолетняя история отношений России и США показывает, как в решающие моменты два государства могли наладить сотрудничество, несмотря на разногласия.
"Поэтому мы все же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл, и будет начат предметный российско-американский диалог по вопросам, которые без конструктивного взаимодействия между нашими странами в принципе не могут эффективно решаться", - добавил секретарь Совбеза РФ.
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