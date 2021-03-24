Патрушев ответил на прогноз о «трудных временах» в отношениях США и России
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что если США будут создавать «трудные дни» в отношениях с Россией, то им придется ответить за это, сообщает РИА Новости.
Ранее помощник президента США Джейк Салливан заявил в интервью американскому телеканалу MSNBC, что отношения РФ и США ждут трудные времена по причине расхождения позиций двух стран.
На это Патрушев заявил, что если в США предрекают ухудшение отношений, то они их и планируют, а потому могут и реализовать, но ответственность за это будет лежать на них.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США, приписываемое России. Кроме того, американский президент ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин на пресс-конференции НСН рассказал, что новое поколение американских политиков много опасней нынешнего президента США, который позволил себе назвать Владимира Путина «убийцей».
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