Секретарь «Единой России» в Кургане попытался вызвать дождь
Секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков попытался вызвать дождь для сельских территорий. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
Ильтяков заявил, что сельским территориям в Курганской области необходим дождь. «Дождя надо нам, дождя. Сельское хозяйство. Срочно. Срочно», — сказал единоросс. После своего обращения Ильтяков перекрестился, пишет URA.RU.
С мая в регионе держится сухая погода. Синоптики сообщили, что 17 июня температура воздуха поднимется до 36 градусов тепла. Ранее в 2020 году священники Половинского района Курганской области отслужили соборный молебен о даровании дождя, чтобы прекратить засуху в регионе.
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