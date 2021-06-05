Вильфанд: Прошедший май стал одним из самых теплых в истории метеонаблюдений

Май 2021 года стал вторым в списке самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений в России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Самый теплый май в России был в прошлом году, а май нынешнего года стал вторым в этом ранге. На большей части страны среднемесячная температура воздуха оказалась выше нормы, исключением стали только Псковская область, территория вокруг Байкала, Читинская область, Забайкальский край, Амурская область и Сахалин», — рассказал метеоролог.

Особенно теплым был май на территории от Поволжья до Тихого океана. Вильфанд отметил, что в Поволжье минувший месяц стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Кроме того, природная аномалия была зафиксирована в Арктике: по словам синоптика, температура оказалась на 4-6 градусов выше нормы.

